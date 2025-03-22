元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、久保建英を激賞した。久保は３月20日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア最終予選第７節のバーレーン戦にシャドーで先発。勝てばW杯出場が決まる大一番で、23歳レフティは66分に鎌田大地の先制点をアシストし、87分にはニアぶち抜き弾で追加点を奪取。２−０で勝利した試合で全ゴールに絡んでみせた。闘莉王氏は自身のYouTubeチャンネルで、恒例の格付け企画を実施。「今日のMV