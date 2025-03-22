能登半島地震で被災した石川県七尾市の「のとじま臨海公園水族館」が２２日、地震後休止していたイルカショーを復活させ、全面再開した。同水族館は断水でボイラーを動かせなくなり、配管なども損傷。県内外の水族館などに生き物を避難させて復旧を進め、昨年７月２０日に一部の営業を再開していた。１０月には雌のジンベエザメ「モモ」を迎えるなど、生き物の数は地震前とほぼ変わらない状態に戻った。この日のイルカショー