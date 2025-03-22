歌手で俳優の福山雅治さんは3月21日、自身のInstagramを更新。35年前の自身の写真を披露しました。【写真】福山雅治、35年前のイケメンショット公開「今でも惚れちゃう」福山さんは「1990年、春。何もつかめていない気がしていた」とつづり、2枚の写真を投稿。35年前の1990年に撮影されたモデルショットを公開しました。今と変わらず当時も目鼻立ちの整ったきれいな顔をした福山さん。格好いい貴重なショットにファンからは反響の