大東建託は、2019〜2024年にかけて、大分県に住む20歳以上の6472人を対象に居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2024＜大分県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2024＜大分県版＞」として発表しました。本記事では、6472人に聞いた「街の幸福度（自治体）」のランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：玖珠郡玖珠町2位は「玖珠郡玖珠町」でした。玖珠町は2024年の5位