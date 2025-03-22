私たちのカラダは、実は2段階の高度な仕組みでウイルスなどから守られている！ 免疫ケアを始めるうえで、まずは基本の「免疫システム」を知っておこう。私たちのカラダを守る、免疫システムとは？そもそも「免疫」とは何なのか。ワクチン科学と免疫学が専門の東京大学教授・石井健先生によると、「ウイルスなど体内に侵入した異物と戦い、カラダを守る能力のこと」。では、免疫はウイルスとどのように戦うのだろう。その仕組み「免