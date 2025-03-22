事件の遺族らの気持ちを受刑者に伝える制度の開始から1年余りが経ちました。双方向のやり取りができる意義がある一方で、課題も見えてきました。渡辺保さん（76）「何の目的で娘を殺害したのかと、何か悪いことをしたのか、クエスチョンマークがずっと頭の中にあった」横浜市に住む渡辺保さん。25年前、娘の美保さんが帰宅中に殺害されました。捕まったのは美保さんの中学時代の同級生の男。無期懲役が確定しました。判決が