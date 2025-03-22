【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の原嘉孝が21日、「ミュージックステーション2時間スペシャル」（よる8時〜）に生出演。共演したあるアーティストと親戚であることを明かした。【写真】timelesz原嘉孝の親戚にあたるアーティスト◆原嘉孝、大物アーティストと親戚だった新体制後、同番組初登場となったtimelesz。同日は、サザンオールスターズも出演しており、嘉孝は「原由子さんが実は遠い親戚でして…」とサ