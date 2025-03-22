空港で飛行機が離発着する向きが日や時間によって違うことを不思議に思ったことはありますか？飛行機の離発着には、揚力を得やすい風向きかどうかが重要になるため、その地域の卓越風と滑走路の向きが一致していることが多いです。滑走路の向きと卓越風の関係について詳しく見ていきましょう。飛行機は風に向かって離着陸する大型旅客機だと約350tにもなる飛行機が空を飛べるのは、重力などの下向きの力に打ち勝つように、上向きの