アメリカの現役閣僚が販売不振に陥っている電気自動車大手「テスラ」の株を購入するようテレビ番組で異例の呼び掛けを行いました。国内で反発が強まるマスク氏を支援する狙いがあるとみられています。【画像】テスラ販売店に並ぶ車からは炎が…■デモ相次ぐマスク氏への不満高まる日本時間22日未明、会見を開いたトランプ大統領。ウクライナや関税の問題に触れるなか、不快感をあらわにしたのが…。トランプ大統領「私にとっ