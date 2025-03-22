愛媛県松山市の路上で女性が面識のない男に切り付けられた事件で、警察は50代の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。無職の鈴木秀一容疑者（52）は20日午前0時半ごろ、松山市中心部の路上で、30代の女性に背後から近付き「殺すぞ」などと脅して、女性の右耳近くの首を刃物のようなもので突き刺すなどした疑いが持たれています。女性は全治10日の軽傷です。警察は防犯カメラの解析などから容疑者の特定を進め、22日、鈴木容