◇FIFAワールドカップ南米予選第13節（現地20日〜21日）10チームのうち上位6チームがワールドカップの出場権を獲得し、7位が大陸間プレーオフに回る南米予選。首位を走る前回ワールドカップ王者のアルゼンチンは、敵地でウルグアイに1−0での勝利。勝ち点28とし、ワールドカップ出場に王手。次節ホームでのブラジル戦で出場権を獲得する可能性があります。2位にはベネズエラに勝利したエクアドルが浮上。過去に5度のW杯優勝を果た