【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」内グッドスマイルカンパニーブースにて、アニメやゲーム関連のフィギュア展示などが実施されている。 ブースではグッスマならではのフィギュア展示などが充実。12月発売のfigma「NieR Automata Ver.1.1 a」A