この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。世羅から「自分の誕生日は3人でデデニーに行きたい！」と言われたセミさん。セミさんはデデニーにあまり興味はありませんでしたが、世羅の誕生日ということもあり一緒に行くことにしました。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第19話をごらんください。