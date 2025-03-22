ドジャースの大谷翔平投手（３０）が愛犬・デコピンとの再会を公開した。大谷は日本時間２２日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに自身の手につかまって立つデコピンのショットに家のマークを載せて投稿。家族の元へ戻ったことを報告したようだ。ネット上では「デコピン可愛すぎんか！？パパが帰ってきて嬉（うれ）しかったんやな」「デコピンかわいくてひっくり返った」「おいら、寂しかったよぉ感が満載のデコピ