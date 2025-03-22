◆第９７回センバツ高校野球大会第５日▽１回戦高松商２―８早実（２２日・甲子園）高松商（香川）は、早実（東京）に敗れて、２０１９年以来、６年ぶりのセンバツ白星とはならなかった。三塁側の高松商アルプスに、巨人・浅野翔吾外野手の弟、太智（たいち）外野手（２年）の姿があった。兄の影響で小学３年生から野球を始めた。小中と同じチームで、高校も甲子園で活躍する兄の姿に憧れ、高松商を選んだ。同じ右投げ右