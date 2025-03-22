町田尚子さん絵本原画展「隙あらば猫」が芦屋市立美術博物館にて開催されます。本展では、『ネコヅメのよる』（岩崎書店）『なまえのないねこ』（小峰書店）『ねこはるすばん』（ほるぷ出版）などの代表作をはじめ、デビュー作から最新作までの絵本原画や装画約250点を制作資料とあわせて紹介されるほか、芦屋市立美術館を題材に描きおろした作品も展示予定！ ■ネコヅメのよる作：町田尚子出版社： 岩崎書店出版社からの内容紹介