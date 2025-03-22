恋人のレンが、イトコの妻と不倫関係にあったことが発覚。カホと付き合ってからも関係が続いていたと知り、ショックを受けます。1週間、まともに食事ができないほど、傷心しきっていたカホ。すると再び、レンがカホの前にあらわれて…。主人公・カホとレンが幸せな家庭を築くまでの紆余曲折を描いた漫画、『義姉と旦那が不倫した話』をダイジェスト版でごらんください。 ©イルカ ©イルカ ©