ミーちゃんのママからの一方的な言い分に腹を立てるmocchi_kakei(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさん。しかしその後もいつも通り遊びに来て「ママ」と呼ぶミーちゃんに、一つの疑念を抱きます。『わたしはあなたのママじゃない！』第14話をごらんください。 返事や挨拶をせず、迷惑な言動が目立つ息子の友達・ミーちゃんを、キッパリと叱ったフォロワーさん。以降「ママ」と呼ばれ慕われるように