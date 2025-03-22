今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『きょういくばんぐみのテーマ』というMNSさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----曲名｢きょういくばんぐみのテーマ｣作詞作曲：ももにくす編曲：やみの おにいさんうた：やみの おねえさん----﻿﻿投稿者のMNSさんは教育番組風のアニメーション作品を投稿しています。今回の動画は、MNSさんが作る教育番組のテーマソングとして最初に投稿されま