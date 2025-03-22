マリナーズとマイナー契約の藤浪晋太郎は21日（日本時間22日）、ロイヤルズ戦に3―7の7回から6番手で登板し、1回1安打無失点、1四球だった。最速は98・9マイル（約159キロ）を計測。これでオープン戦5試合連続無失点とした。前回登板の19日（同20日）レンジャーズ戦から中1日で臨んだマウンド。1死から安打と四球で一、二塁のピンチを迎えたものの、動じない。最後はスプリットで三ゴロ併殺に料理し、無失点で切り抜けた。2