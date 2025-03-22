強引な出張買取業者に訪問されてしまったミワカモ(@miwakamo_)さん。家の中から売る予定ではなかったものを5個探し出し、業者に渡してしまいます。業者は「もう少しで5万円になる」と言いますが、もうこれ以上売却できるものは何もありません。そこで、買取の手続きを始めますが、ミワカモさんは業者から提示された買取金額に愕然とします。『カモられた話』第12話をごらんください。 年末に家の片づけをしたミワカモさんは、大