２１日、趙兌烈外相（左）と握手を交わす王毅氏。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京3月22日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は21日、第11回中日韓外相会議出席のため訪問した東京で韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外相と会談した。２１日、趙兌烈外相と会談する王毅氏。（東京＝新華社記者／賈浩成）