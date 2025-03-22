フジテレビ「週刊フジテレビ批評」が２２日放送され、フジテレビと中居正広氏を巡る問題で、第三者委員会の日枝久取締役相談役へ対する調査の必要性について議論した。番組では、フジテレビと中居正広氏を巡る問題に対する「第三者委員会の意義と効果」について、日本ガバナンス研究学会の理事を務める弁護士の遠藤元一氏、第三者委員会報告書を審査する格付け委員を務める青学大名誉教授八田進二氏をスタジオに招き、議論した