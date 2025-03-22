能登半島地震で被害を受け、去年7月から一部で営業を再開していた石川県七尾市にある、のとじま水族館が22日に完全復活しました。のとじま水族館では休止していたイルカショーが22日から再開しました。ショーには待ちわびた大勢の親子連れが訪れ、イルカのダイナミックなジャンプなどに見入っていました。客「元気なイルカたちが見られてうれしかった」「イルカショーも復活してうれしい」「楽しかった」イルカは地震後、