２２日の阪神競馬４Ｒで行われた３歳未勝利（ダート２０００メートル）で、武豊騎手騎乗の１番人気バッケンレコード（牡）が好位３番手から上がり３Ｆメンバー最速の末脚で抜け出して勝利。管理する元騎手の秋山真一郎調教師（４６）＝栗東＝は、開業後延べ４頭目でＪＲＡ初勝利となった。武豊と秋山師のタッグでは先週のコーラルＳでテイエムリステットが２着と惜敗。早速リベンジを果たした形だ。レース後、武豊は騎手時代の