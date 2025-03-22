福岡県で住宅が燃える火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。埼玉県でも住宅が全焼し2人が死亡するなど、各地で火事が相次いでいます。警察によりますと、福岡県中間市で22日午前1時前、「隣の家から煙が出ている」と119番通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅が全焼し、焼け跡から性別の分からない2人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢夫婦と連絡が取れてい