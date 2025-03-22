卒業、入学のシーズンを迎え、同じ学校の保護者だけが子どもの学生服をオンラインで売買できるサービスの説明会が開かれました。このサービスでは学校ごとに専用サイトが作られ、在学中か入学予定の子どもがいる保護者だけが利用できます。出品から受け取りまで匿名で進められます。中学生の保護者「（学生服が）だんだん高くなってきているのは実感している。お手頃に買えるのはいいなと思います」「（制服を）あまり綺麗に