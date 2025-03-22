冷えや便秘に悩む人は、腸内環境に原因があるのかもしれません。腸を整えるのに一役買うという発酵食品を、毎日飽きずに食べるには――。残り野菜で簡単にできる「発酵野菜」のつくり方とアレンジレシピを紹介します（構成：島田ゆかり）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *発酵野菜の魅力・解説はこちら『大根のしょうゆ漬け』（写真：stock.adobe.com）【保存】冷蔵1ヵ月【材料】（つくりやすい分量）●大根…1本（約1kg