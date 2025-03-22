「路線バスでめぐる！！那須の自然満喫の旅」BBQにリス園、温泉も！都内でも旅行気分が味わえる町田周辺を、松本ぷりっつさんファミリーが大満喫！超インドア派だけど、美味しい&かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好き！「夫婦漫才旅」でおなじみの松本ぷりっつさんご夫婦。「令和を迎え、もっともっと全国のおいしいものを制覇したい！」とさらなる目標を掲げた第2弾は、観光スポット、ご当地グルメはもちろん、爆笑ネタ