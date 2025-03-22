前の話を読む。留置場から帰った夫は土下座して妻に詫びた。しかし、言い訳ばかりの夫に妻は呆れ果て子どもを連れて実家に戻るのだった。■妻の実家を訪れた夫だが…■まだあった夫の「クズ行為」■最低…！妻の実家に夫がやってきました。夫が、義両親と妻・娘に土下座して詫びたのち、告げたのはさらなるクズ行為…！なんと「会社の車でやらかしたため、解雇され、無職となり示談金を払えない」と言うのです。あまりにも非常識な