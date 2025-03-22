ドアミラーなぜ畳むネット上でも反響多数運転席と助手席のすぐ外側に設置されている「ドアミラー」（サイドミラー）。駐車時に毎回たたむ必要があるのかについて、ネット上でも反響が集まっています。画像はイメージ（画像：写真AC）。ドアミラーは、ドライバーが自動車の側面や後方の状況を確認するために使用します。【画像】「すげぇぇぇぇ！」これが常識を覆した「凄すぎるドアミラー」です（17枚）後ろからクルマ