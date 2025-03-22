落語家の笑福亭鶴瓶（73）が21日、MCを務めるTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。実は友達だという大物ミュージシャンを明かした。この日はデビュー35周年を迎えた人気バンド・東京スカパラダイスオーケストラがゲスト出演。9人のゲストは番組史上最多。鶴瓶も「こんなぎょうさん初めてですよ、9人。1人は友達なんですよ。だから、そいつを頼りにしないとしゃーない」ともらした。メンバーが勢ぞろいする中、鶴瓶は「