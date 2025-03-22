「スター・ウォーズ」の原点『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』（1977年）の直前を描いた『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016年）に直結する、＜反乱軍＞として立ち上がる名もなき戦士たちの物語、オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』シーズン２が、4月23日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時独占配信開始となる