兵庫県が建設を進めてきた都市計画道路園田西武庫線の909mが、2025年3月23日に開通します。尼崎の未開通部2か所のうち一つが3月開通兵庫県が尼崎市北部で整備を進めてきた都市計画道路「園田西武庫（そのだにしむこ）線」の909mが、2025年3月23日（日）に開通します。開通を控えた園田西武庫線（画像：兵庫県）。園田西武庫線は、阪急神戸線の北側を並走する東西道路です。今回、塚口駅の北側で、JR宝塚線（福知山線）をくぐる