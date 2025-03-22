ルーキー和田陽希が22日の中京3RでJRA初勝利を挙げた。エコロスパーダ（牡3＝大久保）で鮮やかに差し切った。この日、阪神で騎乗した父・竜二は「まだ競馬を見ていないが、落ち着いて乗っていたみたい。いい馬に乗せてもらってオーナーや調教師に感謝でいっぱい。まずはほっとした。まだまだこれから腕を磨かないといけないし、無事に感謝の気持ちを忘れずに頑張ってほしい」と安堵（あんど）の表情を浮かべ、エールを送った。