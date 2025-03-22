声優の松田彩音（21）が22日、自身のXを更新。活動を再開することを発表した。松田は24年11月から体調不良のため休養。同年12月4日に所属する大沢事務所が松田の休養を発表していた。約4カ月ぶりの復帰に松田自身は「体調不良のため2024年11月から休養を頂き、回復に努めて参りました」とした上で「お陰様で再び動き出せる準備が整い活動をさせていただくことになりました!」と報告。続けて「お休み期間中はご迷惑ご心配を