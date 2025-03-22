AnimeJapan 2025『Netflixスペシャルステージ』が22日、東京ビックサイトで行われ、テレビアニメ『BEASTARS Final Season』の新場面写真2点が公開。主人公・レゴシとレゴシの声を務めた小林親弘が登壇し、生アテレコを披露した。【写真】レゴシもマイメロディも！『Netflixスペシャルステージ』豪華登壇者イベントには、小林親弘、小林千晃、小林ゆうが登壇。本作の予告編を鑑賞した後、主人公・レゴシが登場した。小林親弘は