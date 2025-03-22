かわいいだけでは済まされない子育ての現実。体力、経済力、精神力…子育てに必要なことがこんなにもあったなんて！ 実際に子どもを持ってみると、身に染みて感じますよね。『正直 余裕はありません。 いっぱいいっぱいだけど2人育児楽しんでます』を無料で読む子ども1人でも手一杯なのに、2人目ができた日には一大事!! 産む前は親戚からのプレッシャーや世間の声、ママ友の助言に悶々…。いざ産むと決めたら、歳の差、産み分