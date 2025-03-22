【SVリーグ】広島サンダーズ 0−3 ウルフドッグス名古屋（3月15日・男子第19節）【映像】監督が…ラリーの意外すぎる幕切れ熾烈なロングラリーが意外すぎる幕切れ。互いに譲らない展開で最後にボールに触ったのは、まさかの人物だった。3月15日に行われた大同生命SVリーグの男子第19節にて、ウルフドッグス名古屋は広島サンダーズと対戦。その第2セットを13−22とリードして迎えたところで、両チームの好守が光る場面が見られ