２１日、成都天府国際空港で、荷物を積載中のＣＡ４５９便。（成都＝新華社配信／李濤）【新華社成都3月22日】中国国際航空は21日、四川省成都−東京（成田）間の直行便の運航を正式に再開した。同日午前、乗客139人を乗せたCA459便が成都天府国際空港を離陸し、東京・成田空港に向かった。２１日、成都天府国際空港で、東京行き直行便の搭乗手続きをする乗客。（成都＝新華社配信／魏瀾清）中国国際航空によると、同路線は201