＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】驚異の身体能力で“くるり”1回転 行司困惑序二段の沖縄出身19歳力士が、土俵際で跳び上がり驚異の“空中1回転”を披露。まるで体操選手のような身のこなしで軍配差し違えの逆転勝利を遂げ、「宇良もびっくりの回転」「驚異的な土俵際の粘り」とファンも驚く場面があった。序二段五十五枚目・安琉海（安治川）と序二段五十三枚目・松木（田子ノ浦）の一