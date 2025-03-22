２１日、撮影に応じる（左から）韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外相、石破茂首相、王毅氏、岩屋毅外相。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京3月22日】訪日中の中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は21日、東京で行われた石破茂首相と中日韓3カ国外相との面会で、中国は中日韓協力を非常に重視し、協力の見通しに自信を持っていると表明した。