今が旬の「新タマネギ」。今回はインスタグラムで日々「キッチンが楽しくなるレシピ」を発信しているおうちごはん研究家のはなさん（フォロワー数21.2万人）に、新タマネギを使った「肉巻き」レシピを教えていただきました。新タマネギ×豚肉のメインおかず！お弁当にもぴったり今年も「新タマネギ」の季節。私は新タマネギが大好きなので、毎年スーパーに並び始めると心が躍ります。そこで今回は「新タマネギの肉巻き」をお届けし