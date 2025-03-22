雄大な雪山を背景に進むスキーリフト。その上で、ママの肩にあごを乗せて幸せそうに微笑むハスキーの男の子がSNSで話題に。背景を飼い主さんにうかがいました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】話題になったのは、2歳のシベリアンハスキーの男の子、珀（ハク）くん。「ママのシャンプーの匂い、いい匂い〜」というコメントとともにXにポストされた写真では、ワンちゃんといっしょにスキーを楽しめる「黒姫高原