合志市の商業施設｢アンビー熊本｣の敷地内に新たな郵便局が開局し21日、オープニングセレモニーが行われました。 開局したのは、アンビー熊本郵便局です。オープニングセレモニーには関係者や合志市の荒木義行市長らが出席し、開局を祝いました。合志市での郵便局開局は6局目で、県内では1年8か月ぶりです。アンビー熊本郵便局は21日から営業を開始し、郵便、荷物サービスや貯