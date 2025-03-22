フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が22日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に出演。プロレス中継でかかわった、故アントニオ猪木さんとの“初対面”を振り返った。スタジオゲストの古舘は、熊本の旅のロケにも勝俣州和（60）と出演。猪木さんがたびたび訪れ、プロレスラーの聖地となっているビアホールの91歳のマスターを訪ねた。古舘は、いつも猪木さんが座っていた“指定席”に案内された。店内には猪