３月２２日の阪神４Ｒ・３歳未勝利（ダート２０００メートル）は、武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗のバッケンレコード（牡３歳、父オルフェーヴル）が１番人気にこたえて初勝利を挙げた。管理する秋山真一郎調教師＝栗東＝は、５日に開業して４戦目での初勝利に「ホッとしました。豊さん、かっこいい。オーナーにはチャンスのある馬を預けていただいて感謝しています」と静かに喜んだ。武豊騎手は検量室前に戻ってくると馬上から