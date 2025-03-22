【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」の「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」スペシャルステージにて、同作が7月に放送開始となることが発表された。 発表に合わせ、新キャラクターとなる天界から新たに遣わされた天使兄弟の兄・ポリエステル（CV.