じゃがいもが春の旬を迎え、JA全農広報部の公式インスタグラム（@zennoh_official）では、じゃがいもを使った人気メニュー「肉じゃが」の“時短レシピ”を公開している。調理のポイントは「電子レンジ」の活用だ。【動画】電子レンジでパパっと簡単！JA全農が紹介する「肉じゃが」の“時短”レシピ投稿では「疲れた日は電子レンジで時短おかずにしよう」と呼びかけ、「電子レンジで作る肉じゃが」（2人分）の材料・作り方を紹