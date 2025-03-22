¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¡Ê²Æ¤ËNetflixÀ¤³¦ÆÈÀê¡¦ABEMAÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ë¤Î¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È3¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÉÔµ¤Ì£¤¹¤®¤ë¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈPV¤Ç¤Ï½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëED¼çÂê²Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡×¡Ê²Î¡§TOOBOE¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò°ìÂ­Áá¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¡¢ÇØ¶Ú¤¬¤Ò¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡£